شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (11).. عادل فهيم قائد ثورة كمال الأجسام العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، فى انتزاع مناصب عالمية فى الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها فى الجلوس على أعلى الكراسى وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية فى العالم.

بطل الحلقة الحادية عشر من سلسلة رياضيون مصريون على كراسى دولية، هو عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى، ونائب رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد العربى للعبة وصاحب ثورة كمال الأجسام ووصولها للعالمية.

ومن أبرز الإنجازات التى تنسب لفهيم، أنه لا يزال الحديث دائرا عن البطل المصرى ممدوح السبيعى "بيج رامى"، بطل كمال الأجسام العالمى الجديد الذى خطف الأضواء بقوة خلال الأيام الأخيرة.

وكان السبيعى، الملقب بـ"بيج رامى"، أبهر العالم مؤخرا عقب تتويجه بالميدالية الذهبية فى بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام، حيث ذاع صيت النجم المصرى بقوة عقب تحقيق هذا الإنجاز، حيث أبهر العالم بتكوينه الجسمانى الرائع وعضلاته المفتولة، حتى بات البحث عن صور بيج رامي أحد الوسومات المتصدرة على موقع جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الكثيرون يتساءلون عن التكلفة التي تكبدها بيج رامي، أو مستر أولمبيا 2020، من أجل الوصول لهذا التكوين الجسماني المبهر، لا سيما مع تداول البعض أرقاما فلكية بشأن هذا الأمر.