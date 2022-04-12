شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تبدأ مرحلة التأهيل من الإصابة فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعى من الإصابة التى تعرضت لها خلال مشاركتها فى أخر بطولة، بأحد مراكز التأهيل فى قطر.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش قد أعلنت فى وقت سابق، انسحاب البطلة المصرية نور الشربينى، المصنفة الثانية عالميا وبطلة العالم فى النسخة الأخيرة، من بطولة بريطانيا المفتوحة، المقرر إقامتها بالمملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس الجارى حتى الثالث من أبريل المقبل.

وكانت نور الشىربينى قد تعرضت لإصابة خلال مشاركتها فى آخر بطولة ولم تستكمل المباراة النهائية، قبل أن تعلن انسحابها من بطولة بريطانيا والتى تعد أحد أقدم البطولات فى الاسكواش.

وتصدرت نور الشربينى تصنيف سيدات الاسكواش لتحافظ على المركز الأول للشهر الـ17 على التوالى، قبل أن تنتزع نوران جوهر لاعبة وادى دجة صدارة التصنيف العالمى فى شهر أبريل الجارى.