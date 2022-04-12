شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا وألميدا.. مواجهة الأستاذ والتلميذ فى لقاء الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة الزمالك وفاركو التى ستقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تحمل شقين فى المنافسة، حيث ستكون المنافسة الأولى بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، والثانية بين المدربين البرتغاليين "الأستاذ والتلميذ" جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، ونونو ألميدا مدرب فاركو.

مباراة المدربين لا تقل فى الإثارة والمتعة عن مواجهة الفريقين، خاصة أن نونو ألميدا كان مساعدًا لفيريرا في الولاية الأولى للبروفيسور في قيادة الزمالك، ونجح الثنائى فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفارس الأبيض، وسبق لنونو وعمل مع مدرب الزمالك 4 مواسم فى السد القطرى، ويعلم ألميدا كيف يفكر فيريرا وكيف يخطط، الأمر الذى سيصعب مهمة الثنائى نظرًا لكونهما "كتاب مفتوح" أمام بعضهما البعض.

وحذر كل مدرب لاعبى فريقه من النقاط التى يعلم جيدًا أن خصمه سيعتمد عليها فى المباراة، لتصبح هناك مباراتين واحدة داخل المستطيل الأخضر والثانية على الخطوط الفنية.

ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا عقب خوض التدريب الجماعى، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، واستقر فيريرا على دخول الفريق معسكرا مغلقا عقب خوض المران الجماعى ولحين موعد المباراة، من أجل فرض حالة من التركيز قبل اللقاء المرتقب.

وطلب جوسفالدو فيريرا، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوى مع الأهلى فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصرى البورسعيدى بهدف.

وأصبح الترتيب فى الدورى كالتالي.. الأهلي فى الصدارة بـ 31 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس النقاط بعد خوض 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.