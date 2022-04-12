شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب والبدرى على أعتاب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز أن هناك اتصالات مكثفة مع مسئولى اتحاد الكرة لتوليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وشدد المصدر أنه حال إنهاء الاتفاق خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن توليه المسئولية بعد انتهاء اجتماع اتحاد الكرة المقرر انعقاده اليوم.

فى الوقت الذى بدأت إدارة بيراميدز البحث عن بديل لإيهاب جلال بعد اقترابه من المنتخب، حيث يعد حسام البدرى المدير الفنى السابق لمنتخبنا الوطنى أبرز المرشحين.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.