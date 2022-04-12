شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. زيزو يكشف كواليس تسديد ركلات ترجيح الفراعنة فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرفة الملابس اليوم يكشفها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن تفاصيل ما يدور بين لاعبى المنتخب بشأن تسديد ركلات أجزاء خلال المشاركة فى أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون وتحديدا في مباراة السنغال الأخيرة في نهائي البطولة.

أوضح: "كان الاتفاق أنني أكون رقم واحد ومحمد صلاح الأخيرة ورقم 2 و3 و4 هم اللي فيهم اختلاف واللي حاسس يقدر يشوط ركلة جزاء مهمة يقول، وفيه لعيبة رفضت رغم إن محمد صلاح طلب منهم، وده مش عيب وحاجة متعيبش اللاعب، وغلط برضه لاعب يقول هشوط وهو مش واثق إنه يجيبها ويعتبر إهمالا ويضر مصلحة المنتخب واللي بيرفض حاجة كويسة ولكن اللي مش واثق تحسب عليه".

واسترسل: "يوم مباراة السنغال كان الضغط مختلف ومش عارف اللعيبة بتركز في إيه وده ماتش نهائي لو الكورة ضاعت أنا المسئول وكل دي أحاسيس بتدخل جوه الواحد واللعيبة بتفكر فيها، وكل يوم كل لاعب بيشوط ضربتين جزاء بعد التمرين وبتدرب على تكنيك معين تشوط بيه ضربة الجزاء زي الكورة اللي غيرت فيها في ماتش الكاميرون واتدربت قبلها يومين على التكنيك ده بخلاف دراسة الحارس اللي هتشوط عليه ضربات جزاء لو بيترمي بدب توقف قبلها بشوية لو بيستنى تشوطها قوية لو الجون طويل مش هينزل على الأرض سريع تحطهاله على الأرض ولو الجون قصير تحطهاله عالية".

وأشار: "في مباراة كوت ديفوار الحارس مكنش أحسن حاجة وكمان في ضربات الجزاء مش كويس وقبل أي ماتش بتفرج على اللاعب اللي هلعب عليه وفي المباراة دي حطيتهاله عالية وماتش الكاميرون الجون بيتحرك بدري وقبل ما ادخل محمد صلاح قالي على فكرة بيترمي بدري وقلت له اتفرجت عليه وعارفه وحطيت الكورة في الجزء من الثانية اللي تحركت فيه كان اتحرك بالفعل، وكانت الأصعب في مباراة السنغال ضد ميندي لانه معندوش تكنيك معين ولا بيوقف وكمان بيتحرك على الخط وطويل بينزل على الأرض بسرعة وبجيب الكورة العالية كويس ومفيش غير حل واحد اركز على زاوية واشوطها جامد في الزاوية دي".