الامارات | محمد صلاح يرفض المدرب المصري ويفضل الأجنبي لقيادة منتخب الفراعنة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض المدرب المصري ويفضل الأجنبي لقيادة منتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتحديد هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، بعد إقالته بالتراضي، عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال حديثه في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» المصرية، أن هناك أكثر من اسم من المدربين المصريين مرشح لتدريب الفراعنة، على رأسهم حسام حسن وإيهاب جلال وأحمد سامي، موضحاً أن نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح لا يريد مدربا مصريا، ويرى أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم انقساما بين أعضائه حول هوية مدرب منتخب مصر، بعد فسخ التعاقد مع كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة بالتراضي.

وخاض كيروش الذي تولى تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، 20 مباراة مع الفراعنة، نجح في الفوز في 11 مباراة، بينما تعرض للهزيمة ثلاث مرات وتعادل في ست مباريات.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش 24 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 9 أهداف، وحصل على المركز الرابع في كأس العرب، والمركز الثاني في كأس أمم إفريقيا، وخسر أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.

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