الامارات | اعلان جدول المباريات المؤجلة من دوري الامارات للدرجة "الثالثة"

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جدول المباريات المؤجلة من دوري الامارات للدرجة "الثالثة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً "الأربعاء" المباريات المؤجلة من الأسبوع الأول لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق إيليت فالكونز مع فريق الزمالك على ملعب ذا سيفنز الفرعي 4، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتُستكمل المباريات "الخميس" بإقامة مواجهتين تجمع فريقي رمال وجلف يونايتد على ملعب ذا سيفنز الفرعي 3، لحساب المجموعة الأولى، والغربية ورويال على ملعب ستاد الشيخ زايد للكريكت، لحساب المجموعة الثانية.

وتختتم الجولة الجمعة بثلاث مواجهات، عندما يتواجه أنتر سيتي مع دي غاردنز يونايتد على ملعب ذا سيفنز الفرعي 1، والدعم الرياضي مع مدينات على الملعب الرئيسي بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي ضمن مباريات المجموعة الأولى، بينما يلتقي النجوم مع فليتوود يونايتد على الملعب الرئيسي لمدرسة أب تاون لحساب المجموعة الثانية.

وتُلعب جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً، عدا مباراة النجوم وفليتوود في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتصدر فريق جلف يونايتد قمة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، يليه الدعم الرياضي 14 نقطة، ومدينات 13 نقطة، ورمال 6 نقاط، دي غاردنز يونايتد 5 نقاط، وأنتر سيتي دون نقاط.

فيما يحتل فريق فليتوود يونايتد صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع النجوم "الثاني"، ثم الزمالك 13 نقطة، والغربية 7 نقاط، ورويال 5 نقاط، وإيليت فالكونز 3 نقاك.

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