ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل مساء الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسيحاول أتلتيكو مدريد قلب الطاولة على السيتيزنز بعد فوز الأخير بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإنجلترا.

يدخل مانشستر سيتي المواجهة متفوقا بهدف مباراة الذهاب، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال أرضية وجمهور الواندا ميترو بوليتانو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمباريات البريميرليج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" وكذلك قناة "beIN Sports 4k HDR" بتعليق حسن العيدروس.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 12 هدفا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 11 هدفا

كريم بنزيما - ريال مدريد - 11 هدفا

محمد صلاح - ليفربول - 8 أهداف