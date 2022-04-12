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مرتضى منصور يعلن تولي نجله رئاسة قناة الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين نجله أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيسا لقناة النادي التليفزيونية.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "قمنا بإعادة هيكلة لقناة الزمالك التليفزيونة وسيتم العمل بها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وأضاف: "قدمت قائمة بالمرشحين لرئاسة قناة نادي الزمالك لكن الشركة المتحدة اتخذت قرارا بتعيين أحمد مرتضى رئيسا للقناة".

وأتم: "اللواء مصطفى هدهود لم يرحل عن منصب نائب رئيس النادي لكي يحصل أحمد مرتضى على المنصب بدلا منه، وفوّضت الأستاذ سليمان وهدان عضو مجلس الشعب بتولى مهام النائب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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