مرتضى منصور يعلن تولي نجله رئاسة قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين نجله أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيسا لقناة النادي التليفزيونية.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "قمنا بإعادة هيكلة لقناة الزمالك التليفزيونة وسيتم العمل بها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".
وأضاف: "قدمت قائمة بالمرشحين لرئاسة قناة نادي الزمالك لكن الشركة المتحدة اتخذت قرارا بتعيين أحمد مرتضى رئيسا للقناة".
وأتم: "اللواء مصطفى هدهود لم يرحل عن منصب نائب رئيس النادي لكي يحصل أحمد مرتضى على المنصب بدلا منه، وفوّضت الأستاذ سليمان وهدان عضو مجلس الشعب بتولى مهام النائب".