مرتضى منصور يعلن تولي نجله رئاسة قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين نجله أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيسا لقناة النادي التليفزيونية.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "قمنا بإعادة هيكلة لقناة الزمالك التليفزيونة وسيتم العمل بها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وأضاف: "قدمت قائمة بالمرشحين لرئاسة قناة نادي الزمالك لكن الشركة المتحدة اتخذت قرارا بتعيين أحمد مرتضى رئيسا للقناة".

وأتم: "اللواء مصطفى هدهود لم يرحل عن منصب نائب رئيس النادي لكي يحصل أحمد مرتضى على المنصب بدلا منه، وفوّضت الأستاذ سليمان وهدان عضو مجلس الشعب بتولى مهام النائب".