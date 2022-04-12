سيناريو الموسم الماضي يتكرر.. هل ينجح "أهلي موسيماني" في تفادي فقدان لقب الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سليمان غريب

علامات استفهام كثيرة ظهرت على أداء النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري المصري، مما يثير القلق تجاه نتائج الفريق في الفترة الحالية.

وحقق الأهلي الفوز بصعوبة على الاتحاد السكندري بهدف دون رد قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى له في الدوري على يد المصري البورسعيدي بنفس النتيجة.

ورغم أن المارد الأحمر يتطلع لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم إلا أن هذا الأمر سيواجه صعوبات كثيرة ولن يتحقق بسهولة.

وأشعل الأهلي صدارة الدوري بعد سقوطه أمام الفريق البورسعيدي، حيث منح غريمه التقليدي، الزمالك، فرصة تقاسم القمة بينهما برصيد 31 نقطة مع تبقي الفريق الأحمر مباراة مؤجلة.

مباراة الأحمر الأخيرة أمام المصري أثارت القلق ليس فقط بسبب الخسارة ولكنها أيضا أظهرت معاناة الفريق فنياً تحت قيادة موسيماني، والذي كثيراً ما يجد صعوبات في إدارة العديد من المباريات المحلية والتي تؤدي إلى فقدان بعض النقاط.

ومن المتوقع أن يعاني بطل أفريقيا هذا الموسم، نظراً لضغط المباريات الذي سيتعرض له سواء محلياً أو أفريقياً وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة القلعة الحمراء.

واشتكى موسيماني من ضغط المباريات، حيث أكد في تصريحات له بعد الخسارة من المصري على أن الأهلي لعب 3 مباريات خلال أسبوع ما بين محلي وإفريقي.

والأمر لا يتوقف عن ذلك الحد، فمع تأجيل بعض المباريات للأهلي بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري الأبطال، سيكون هذا أيضا بمثابة تهديد آخر للحفاظ على صدارة الدوري والتي قد تشهد تغيراً جديداً خلال الأسبوع الحالي.

فبعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي بسبب ارتباطه بمباراتي الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيسعى الزمالك لاستغلال هذا الأمر بالفوز على فاركو والاتحاد السكندري من أجل الانفراد بصدارة المسابقة المحلية.

وفي حال حقق الفارس الأبيض الفوز في الجولتين المقبلتين بالدوري أمام فاركو والاتحاد، سيرفع حامل اللقب رصيده إلى 37 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الأهلي، لحين خوض الأحمر مؤجلاته الثلاث.

ويصب الزمالك تركيزه على الدوري هذا الموسم بعدما ودع منافسات دوري الأبطال وهو ما سيمنحه فرصة عدم التعرض لضغط المباريات عكس ما سيتعرض له الأهلي إذا استكمل مشواره في البطولة الأفريقية.

وسيكون الأهلي على موعد مع تكرار سيناريو الموسم الماضي والذي تأجل له العديد من اللقاءات المحلية بسبب مشواره الإفريقي والذي تكلل بالتتويج باللقب العاشر.

ولكن دفع الفريق الأحمر الثمن في مسابقة الدوري نتيجة ضغط المباريات والذي تسبب في الإجهاد والإصابات بالإضافة إلى الأخطاء الفنية التي وقع فيها موسيماني خلال بعض المواجهات.

في النهاية، هل ينجح أهلي موسيماني في تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي أم ستكون المؤجلات وضغط المباريات عائقاً أمام استعادة لقب الدوري؟.