في آخر 12 شهرًا.. ماذا أنفق اتحاد الكرة من العملات الأجنبية لرواتب كيروش وفينجادا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يبدو أن سعر صرف العملة الأجنبية سيكون له دورًا في تحديد اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خاصة بعد ارتفاعها مقابل الجنيه المحلي منذ 21 مارس الماضي.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة سبق وأن صرح بأن اتحاد الكرة يرغب في "مراعاة الوطن" من ناحية التعامل بالعملات الأجنبية، لكنه شدد أن ما ستستقر عليه إدارته سيكون واجب النفاذ.

وشهدت الأشهر الماضية داخل اتحاد الكرة، تعاقدًا مع كارلوس كيروش ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر منذ أكتوبر الماضي، براتب قدره 127 ألف يورو شهريًا "ما يعادل 139 ألف دولار"، شاملة الضرائب.

كما تعاقد الاتحاد في مايو السابق مع نيلو فينجادا ليصبح مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة مقابل راتب قدره 26 ألف يورو شهريًا "ما يعادل 28 ألف دولار"، شاملة الضرائب.

وبناء على الرواتب المعلنة رسميًا من جانب مسؤولي اتحاد الكرة السابقين أو الحاليين، فإن إجمالي ما تقاضاه كارلوس كيروش في فترته السابقة مع منتخب مصر، يصل إلى 635 ألف يورو "ما يعادل 675 ألف دولار".

أما إجمالي ما تقاضاه فينجادا منذ التعاقد معه وحتى نهاية عقده في شهر مايو القادم، يصل إلى 312 ألف يورو "ما يعادل 336 ألف دولار".

ليصبح إجمالي ما تقاضاه الثنائي البرتغالي من خزينة اتحاد الكرة يصل إلى 947 ألف يورو "ما يعادل مليون و11 ألف دولار" خلال آخر 12 شهرًا، كرواتب فقط، بخلاف أي مكافآت أو حوافز أخرى تم صرفها لهما.