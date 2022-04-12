قبل اختيار بديل كيروش.. هل تأثرت الكرة المصرية بتعويم الجنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تحوم الشكوك حول قدرة الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام مدرب أجنبي للمنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان مصدر باتحاد الكرة أكد أن العملة الأجنبية ستلعب دورا كبيرا في اختيار مدرب منتخب مصر الجديد، حيث يميل جمال علام، رئيس الاتحاد لتعيين مدرب مصري بسبب هذا العامل.

سعر الدولار ارتفع في مارس الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، ويبلغ حاليا 18.49 جنيه.

تعويم 2016

في نوفمبر 2016 صدر قرار تعويم الجنيه، وتراوح سعر الدولار حينها ما بين 15 و16 جنيها، وهو ما يبلغ تقريبا ضعف سعره قبل التعويم.

ارتفاع سعر الدولار أظهر شكوكا حول قدرة الكرة المصرية على التعاقد مع مدربين أجانب في موقف مشابه للوضع حاليا.

لكن بالنظر لسجل تعاقدات الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، بجانب مدربي منتخب مصر منذ ذلك الحين، نجد أن أزمة الدولار لم تؤثر كثيرا على التعاقدات مع المدربين أو حتى اللاعبين الأجانب على مدار 5 سنوات ونصف.

وبعد صدور قرار التعويم، تعاقد الأهلي مع 4 مدربين جميعهم أجانب، وهم الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجواياني مارتن لاسارتي والسويسري رينيه فايلر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

فيما تعاقد الزمالك على مدار الفترة ذاتها مع 7 مدربين أجانب وهم البرتغالي أوجستو إيناسيو والمونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش والسويسري كريستيان جروس والصربي ميلوتين سريدويفيتش وكارتيرون (مرتين) والبرتغالي جايمي باتشيكو ومواطنه جيسفالدو فيريرا.

وفي المنتخب تولى المكسيكي خافيير أجيري المهمة عام 2018 خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر كأول مدير فني يتم التعاقد معه عقب صدور قرار التعويم، وفي العام التالي جاء حسام البدري خلفا له.

البدري رحل في 2021 بعد عامين من توليه المهمة ليتولى كيروش المهمة خلفا له، ليصبح عدد المدربين الأجانب بعد التعويم 2، مقابل مدرب مصري واحد.