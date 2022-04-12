تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عدة مباريات في دوري we المصري ودوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة 14 من الدوري المصري يلعب الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي ريال مدريد وتشيلسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يستضيف بايرن ميونخ نظيره فياريال.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

9 مساء.. ريال مدريد وتشيلسي.. beIN Sports 1 HD Premium

9 مساء.. بايرن ميونخ وفياريال.. beIN Sports 2 HD Premium

9.30 مساء.. الزمالك وفاركو.. ON Time Sports 1 HD