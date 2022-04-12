الامارات | مدرب منتخب هولندا: نجح علاجي من مرض سرطان البروستاتا.. وهذه الطريقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب هولندا: نجح علاجي من مرض سرطان البروستاتا.. وهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم إنه خضع لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا.

وكان مدرب المنتخب الهولندي أعلن إصابته بالمرض عبر شاشة التليفزيون الهولندي مطلع هذا الشهر.

وأثارت هذه الأنباء تساؤلات بشأن ما إذا كان فان جال يستطيع قيادة المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم المقررة في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وكشف مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد السابق إنه حصل على علاج ناجح ضد السرطان.

وقال فان جال (70 عاما) لوكالة الأنباء الهولندية "أيه.أن.بي" متحدثاً عن طريقة علاجه:" مر بي كل شيء. خضعت للعلاج الإشعاعي 25 مرة. ثم كنت مضطرا للانتظار 5 إلى 6 أشهر لأرى ما إذا كان العلاج نجح أم لا. وبالفعل نجح".

وسيرحل فان جال عن منصبه بعد أن يقود بلاده في مونديال قطر 2022، حيث يتطلع مدرب المنتخب الهولندي للحصول على مركز أفضل من المركز الثالث الذي قاد إليه المنتخب الهولندي في 2014 بالبرازيل.

وسيكون الظهور المقبل للمنتخب الهولندي في بطولة دوري أمم أوروبا حيث يواجه منتخبات بلجيكا وويلز وبولندا، علما بان البطولة تنطلق في يونيو المقبل.

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