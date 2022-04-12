اخبار الرياضه

مباراتان مصيريتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراتان مصيريتان في إياب ربع نهائي الليلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان مصيريتان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

ويستضيف على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، نادي ، علما بأن الفريق الإسباني فاز ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.

 

وفي ملعب "أليانيز أرينا"، يحل فياريال، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه ذهابا على بايرن ميونخ 1-0، ضيفا على الفريق البافاري في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.

 

وستقام المواجهتان في نفس التوقيت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

 

وسيتحدد غدا الأربعاء، باقي المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بإجراء مباراتين أيضا، حيث يلعب ضد بنفيكا (3-1 ذهابا)، وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي (0-1 في مباراة الذهاب).

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا