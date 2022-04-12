الامارات | حسام البدري يطلب من مجاهد عدم تضليل الرأي العام.. أين تبرعاتي لقطار الصعيد؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطلب من مجاهد عدم تضليل الرأي العام.. أين تبرعاتي لقطار الصعيد؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدرب منتخب مصر السابق حسام البدري انتقادات حادة إلى رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أحمد مجاهد، مؤكداً أن الأخير لم يكن دقيقاً في تصريحاته حول الفترة التي تولى فيها البدري تدريب المنتخب.

وطلب البدري من مجاهد عدم تضليل الرأي العام، وقال لقناة "المحور"المصرية: "كان هناك إصرار لكي أفشل ولكني نجحت ولكن لم يكن هناك مساندة وأنا حزين بشأن هذا الأمر، وأقول لمجاهد اتقي الله.. وكنت أنتظر أن يخرج للاعتذار للجماهير".

وأضاف: "بعض اللاعبين قالوا لي أن اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد قال لهم كلام سلبي عن الجهاز أثناء فترة تواجدي بالمنتخب، وعرفت هذا الأمر في الفترة الأخيرة".

وتابع: "رحلت عن المنتخب وأنا محقق أهدافي، ولكن نية المسؤولين في التخطيط للمستقبل لم تكن موجودة، ومجاهد طلب مني مسبقا التنازل عن 10٪؜ من المرتب للتبرع لضحايا قطر الصعيد ولا أعلم أين ذهبت هذه الأموال".

وأوضح: "كان يتحدث دائما عن راتبي وكان يرغب في رحيل الجهاز الفني، وأحمد مجاهد كان يصر على تعيين مدرب أجنبي ولا أعلم السبب حول ذلك".

وأكمل البدري: "منتخب مصر في مرحلة تجديد، والمنتخب يحتاج وقت ومباريات ودية ويجب تعديل جداول الدوري وتقليل عدد الأجانب والأندية في الدوري، وأن يكون هناك توقفات مخصصة للمنتخب، ولا يوجد معايير حول تعيين مدرب مصري أو أجنبي لمنتخب مصر".

وأوضح: "لم أوجه أي إهانة إلى فينجادا، ولا أحب أن انتقد مدرب، وتصريحي بشأن تعيين مدير فني لاتحاد الكرة كان قبل تعيين فينجادا، ولابد أن نكون أمناء، ونحاول تصحيح الاخطاء التي حدثت في الفترة الماضية في منتخب مصر حتى لا تتكرر مرة أخرى".

وختم: "عندما توليت مسؤولية المنتخب، كان الدوري موقوف وكان هناك تصفيات امم افريقيا واضطررت لترك بعض اللاعبين للمنتخب الأولمبي، ونجحنا في التأهل لأمم إفريقيا، ومع وجود أحمد مجاهد شعرت أن الأمور ستكون صعبة، وطلبت إجراء تجمعات للاعبين، وكان طلبي بأن يكون هناك مساندة للمنتخب وليس لي، وعندما تحدث عن المباريات الودية كانت في أجندة شهر يونيو والتي كان من المفترض أن العب بدون لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأيضا بدون المحترفين، وأطالب مجاهد بعدم تضليل الرأي العام".

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