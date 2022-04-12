الامارات | موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية اليوم ولقاء مصيري أمام فريق تشيلسي في استاد "سانتياغو برنابيو"، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن فاز الفريق الإسباني ذهابا في لندن بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي تعطي أفضلية كبيرة بالتأكيد للفريق الإسباني لإقصاء بطل أوروبا الموسم الماضي من الدور ربع النهائي للبطولة.

وفي مباراة قوية أخرى في ملعب "أليانيز أرينا"، يحل فياريال، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه ذهابا على بايرن ميونخ 1-0، ضيفا على الفريق البافاري في مباراة ستكون حاسمة وقوية أمام بطل أوروبا السابق،

وستقام المواجهتان في نفس التوقيت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، في حين يتحدد غدا الأربعاء، باقي المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بإجراء مباراتين أيضا، حيث يلعب ليفربول ضد بنفيكا (3-1 ذهابا)، وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي (0-1) في مباراة الذهاب.

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