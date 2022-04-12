شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن عقوبات أحداث مباراة الصيد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة الطائرة العقوبات الخاصة بأحداث التشابك التى حدثت فى لقاء الأهلى والصيد تحت 19 سنة، والتى أقيمت فى استاد القاهرة السبت الماضى، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الحكام وتقرير مراقب المباراة بالتنسيق من إدارة الشئون القانونية.

وقرر الاتحاد إيقاف 3 لاعبين من نادى الصيد لمدة موسم وهم عمرو وليد وعصام السيد وأحمد عمرو وتغريمهم 15 ألف جنيه، كما تقرر حرمان فريق الصيد من اللعب على ملعبه لمدة 8 مباريات بدءا من الموسم المقبل وحرمان الفريق من استلام الميداليات فى النهائى.

ومن ناحية أخرى ضرب فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا مع الزمالك فى نهائى كأس مصر بعد صعود كلا الفريقين إلى النهائى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام فى حال الوصول لمباراة فاصلة.

وتشهد أولى جولات النهائى مواجهة بين الزمالك مع الاتحاد السكندرى لتحديد البطل، والأهلى مع طلائع الجيش لتحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يلتقيا فى ثانى الجولات فى اليوم التالى.

ويحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى، أى سبورتنج أو الأهلى، لقب الدورى، والخاسر على المركز الثانى، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء.