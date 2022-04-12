موعد مباراة الزماك وفاركو فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك تحدياً جديداً عندما يلتقى بنظيره فاركو، فى مباراة صعبة على الفريقين، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، التى ستضعه على قمة جدول الدورى، كما يبحث الفريق البرتقالى عن تحقيق الفوز وكسر سلسلة الهزائم والتعادلات التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تقام مباراة الزمالك وفاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الزمالك وفاركو فى الدورى

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو

ويعانى الزمالك من غياب المغربى أشرف بن شرقى؛ بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة، وشهد تشكيل الزمالك عودة محمود الونش بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة بيراميدز، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل فاركو المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا - أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري - جابر كامل، خط الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - أحمد شريف.