شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: رحيل كيروش صائب والتطوير أهم من تحديد اسم المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن المشكلة لا تتمثل في من الذي يتولى المهمة الحالية، حيث لا يوجد المدير الفني المصري الذي يستطيع أن يكون أفضل من الأجنبي، ولكي تستطيع مصر أن تصل لكأس العالم يجب أن يتم احتراف 9 لاعبين فى أكبر دوريات العالم والتفكير فى حصد لقب المونديال بالتالى له شروط أخرى.
وأشار إلى أن أهم شىء للوصول لكأس العالم يجب تغيير بشكل كامل المنظومة الرياضية، وأن تحدد الأهداف وتحديد نظم وأسس وقوانين يجب اتباعها، منها وضع سقف لتجديد اللاعبين ووضع الأدنى والأقصى لرواتبهم مثل ما فعل الدورى الأمريكى، والذى سيصبح من أقوى الدوريات خلال الـ5 سنين المقبلة.
وأكمل أن وضع سقف لرواتب اللاعبين يتم من خلالها توفير أموال طائلة يمكن من خلالها تطوير قطاع الناشئين وإنشاء مباعب جيدة لهم والصرف على المدربين وهذه من الخطوات المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار.