شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: رحيل كيروش صائب والتطوير أهم من تحديد اسم المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، فى تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبى إف إم، أن قرار رحيل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قرار جيد وصحيح لمصلحة المنتخب المصرى، لأن ما قدمه من طرق دفاعيه اعتمد عليها خلال مسيرته التدريبية فى دوريات ودول كثيرة، وبطريقته هذه كان لا يحدث تطور للكرة المصرية، وفكرة أن اتحاد الكرة كان يجتمع معه لتطوير الجانب الهجومى يعتبر تهريج.

وأضاف أن المشكلة لا تتمثل في من الذي يتولى المهمة الحالية، حيث لا يوجد المدير الفني المصري الذي يستطيع أن يكون أفضل من الأجنبي، ولكي تستطيع مصر أن تصل لكأس العالم يجب أن يتم احتراف 9 لاعبين فى أكبر دوريات العالم والتفكير فى حصد لقب المونديال بالتالى له شروط أخرى.

وأشار إلى أن أهم شىء للوصول لكأس العالم يجب تغيير بشكل كامل المنظومة الرياضية، وأن تحدد الأهداف وتحديد نظم وأسس وقوانين يجب اتباعها، منها وضع سقف لتجديد اللاعبين ووضع الأدنى والأقصى لرواتبهم مثل ما فعل الدورى الأمريكى، والذى سيصبح من أقوى الدوريات خلال الـ5 سنين المقبلة.

وأكمل أن وضع سقف لرواتب اللاعبين يتم من خلالها توفير أموال طائلة يمكن من خلالها تطوير قطاع الناشئين وإنشاء مباعب جيدة لهم والصرف على المدربين وهذه من الخطوات المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار.