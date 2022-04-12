شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مؤمن زكريا تحتفل بعيد ميلاده الـ34: عيد ميلاد سعيد يا روح قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ريهام الشيمى، زوجة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، حيث إنه من مواليد 12 أبريل عام 1988، ونشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورتين لها ولمؤمن زكريا معا معبرة عن حبها له، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلبى".



مؤمن زكريا وزوجته



زوجة مؤمن زكريا

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك فى 93 مباراة بالدورى الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصرى وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطنى فى 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، وكانت مباراته الأولى مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت فى 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان فى مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.