شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مهند صادق ناشئ المصرى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها مهند صادق ناشئ النادى المصرى، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يحدد المصرى موعد ومكان إجراء العملية للاعبه خلال الأيلام المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد التعاقد مع الدكتور ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لقطاع الناشئين، لموسم جديد ينتهى بنهاية موسم 2023/2022.

وأعلن مجلس إدارة النادى المصرى عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور ميمى عبد الرازق على مواصلة العمل الجاد فى قطاع الناشئين بالقلعة الخضراء من أجل إعداد أجيال قوية قادرة على نيل شرف تمثيل النادى المصرى من ناحية وكذلك اتباع كل الأساليب العلمية السليمة فى إعداد وتأهيل الناشئين والبراعم بالقلعة الخضراء، بالإضافة إلى إعداد جيل متميز من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة للعمل فى مجال البراعم والناشئين.

وصرف مجلس إدارة المصرى مكافآت كأس الكونفدرالية الأفريقية للاعبين، وذلك بعد التأهل إلى الدور ربع النهائى بالبطولة، والتى تضمنت ثلاث مكافآت وهى مكافأتى الفوز على أوتوهو والطقن الكاميروني بدور المجموعات بالإضافة إلى مكافأة التأهل.

ويستعد النادى المصرى لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائى من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.