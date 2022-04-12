شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلي والرجاء سيكون فى العاشرة مساء السبت المقبل باستاد الاهلي والسلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال الساعات الماضية تعديل موعد مباراة الاهلي والرجاء ليُقام في العاشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بنفس اليوم.

موعد مباراة الاهلي والرجاء

ويلعب الاهلي والرجاء المغربي السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى العاشرة مساءً، فيما تقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب.

حكم كونغولي لمباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء المغربى للحكم الكونغولى جان جاك ندالا.

وحصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمنى للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.

كيف تأهل الأهلي لمواجهة الرجاء

تأهل الأهلى إلى ربع النهائى بعد احتلال المركز الثانى بالمجموعة الأولى في دور المجموعات الأفريقي برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ16 نقطة.