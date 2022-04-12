شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاده الـ34 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الثلاثاء، مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 34، حيث إنه من مواليد 12 أبريل 1988، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب بالفترة الأخيرة.

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام 2004 استمر به 5 سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009 / 2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى 36 مباراة وسجل 4 أهداف، كما شارك فى 5 مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011، واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها 22 مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم 2012 / 2013 واشترك معه فى 23 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام 2013 واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك 57 مباراة سجل خلالها 12 هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال 38 مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى 11 مباراة، كما لعب 8 مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015 - 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة 51 مباراة قارية سجل خلالها 9 أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى 280 مباراة سجل خلالها 65 هدفا.

كما شارك فى 12 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وانضم لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه 14 مباراة وسجل 5 أهداف.