شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معين الشعباني قائد الأوركسترا الكروية فى قلعة النسور الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستوى مميز يقدمه النادي المصري الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعين الشعباني المدير الفني للفريق، توجه مؤخراً بفوز ثمين على النادي الأهلي فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأخضر بهدف نظيف، ليحقق الشعباني انتصاراً غائباً عن المصري منذ قرابة 6 سنوات، ويكسر عقدة التفوق الأحمر.

وتولى معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهى حمام الأنف، الترجى التونسى، والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا.

وبلغ إجمالي مباريات المصري مع الشعباني 23 مباراة، مقسمة بين الدوري العام وكأس الكونفدرالية، حقق خلالها 9 انتصارات و9 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 13 مباراة فى الدورى العام، فاز خلالها فى 4 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مباراتين، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.

كما نجح معين الشعباني فى قيادة النادي المصري للتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليلتقي بنهضة بركان المغربي في هذا الدور.