شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو فى غياب بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الزمالك من غياب المغربى أشرف بن شرقى خلال مواجهة فاركو، بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة، ودخل محمود شيكابالا فى منافسة قوية مع سيد نيمار لتعويض غياب بن شرقى، كما يشهد تشكيل الزمالك عودة محمود الونش بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة بيراميدز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.

ويخوض الزمالك، مباراة في غاية الأهمية عندما يلتقى مع نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.