شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تكميلي لاتحاد الكرة اليوم لحسم هوية مدرب منتخب مصر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا اليوم، الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضي، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.