الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.
وفى هذا الشأن، قدم محمود الخطيب رئيس الأهلي الدعم للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال الجلسة التى جمعتهما عصر الأحد بالنادى، وحضرها حسام غالي عضو مجلس الإدارة. واستعرض خلالها رئيس الأهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وأسباب الخسارة من المصري مساء السبت الماضى بهدف نظيف فى الدوري الممتاز .
وأوضح رئيس الأهلي للمدير الفني أن النادى لا يُحساب جهازه الفني بالقطعة، وأن الحساب دائماً ما يكون بنهاية الموسم، وشدد له على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي عقب الرجاء المغربي يومي 16 و22 أبريل الجاري في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة والمغرب على التوالي.