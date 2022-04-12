شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحفّز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة الرجاء المغربي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت مُجزية لفريق الكرة من أجل تخطي عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكشف مسئولو القلعة الحمراء للجهاز الفني واللاعبين أن إدارة النادى تدعم الفريق وتقف بجواره بقوة الفترة المقبلة التى يخوض فيها ارتباطات قوية.

وفى هذا الشأن، قدم محمود الخطيب رئيس الأهلي الدعم للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال الجلسة التى جمعتهما عصر الأحد بالنادى، وحضرها حسام غالي عضو مجلس الإدارة. واستعرض خلالها رئيس الأهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وأسباب الخسارة من المصري مساء السبت الماضى بهدف نظيف فى الدوري الممتاز .

وأوضح رئيس الأهلي للمدير الفني أن النادى لا يُحساب جهازه الفني بالقطعة، وأن الحساب دائماً ما يكون بنهاية الموسم، وشدد له على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي عقب الرجاء المغربي يومي 16 و22 أبريل الجاري في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة والمغرب على التوالي.