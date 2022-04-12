شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. رأسية جدو تسقط إنبى وتمنح الأهلى لقب السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو محمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق، الذى أحزر هدفا فى شباك إنبى فى الوقت القاتل، منح الأهلى كأس السوبر للمرة السابعة فى تاريخه عام 2012.

وفي الدقيقة 66 أحرز عبد الله السعيد هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء بعدما تصدى لها ببراعة عبد المنصف على مرتين لترتد ويكملها السعيد في الشباك، والتي تحصل عليها سيد معوض بعدما منع "مانو"، مدافع إنبي، الكرة بيديه داخل منطقة الجزاء، والذي طرد على أثرها "مانو" ليكمل الفريق البترولي مباراته بعشرة لاعبين.

وأحرز محمد شعبان هدف التعادل في الدقيقة 77 مستغلا خطأ فادحًا من شريف إكرامي، حارس الأهلي، الذي حاول التصدي لتصويبة شعبان من الجهة اليسرى إثر ركلة حرة لكنها مرت من أمامه إلى الشباك الحمراء.

وفي الدقيقة 90 أحرز جدو هدفا قاتلا للأهلي عقب تمريرة حريرية من محمد بركات من الجهة اليمنى ارتقى لها جدو من أعلى نقطة وسددها في شباك عبد المنصف.

وشهدت الدقيقة 57 هدفا ملغيا للأهلي بداعي التسلل أحرزه محمد ناجي جدو عقب تلقيه طولية من ركلة حرة مباشرة قابلها برأسه في شباك عبد النصف.