تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظرنا اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022 عدة مباريات هامة، وذلك على جميع الأصعدة، سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.



تعود مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم من جديد في إياب الدور ربع النهائي، كما سنكون على موعد مع الدوري المصري والدوري الجزائري على الصعيد العربي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم في جميع الأنحاء.

تقام اليوم مباراتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في نفس التوقيت وهو العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يحل نادي تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في سانتياجو برنابيو، وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الملكي بثلاثة أهدافٍ لهدف.

كما يستضيف بايرن ميونخ الألماني فياريال الإسباني الذي واصل مفاجآته في ربع النهائي، وذلك بالفوز على البافاري في الذهاب بهدفٍ نظيف.

سنكون على موعد اليوم مع مباراة واحدة في الدوري المصري الممتاز، ستجمع بين الزمالك وفاركو في استاد القاهرة الدولي.

مجموعة من المباريات تنتظرنا اليوم في الدوري الجزائري، حيث يواجه أمل الأربعاء نجم مقرة، ونصر حسن داي وداد تلمسان، وأولمبي المدية شباب قسنطينة.

كما يستضيف وفاق سطيف مولودية الجزائر، وشبيبة الساورة شباب بلوزداد، وبارادو سريع غليزان.