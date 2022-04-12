شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو الليلة في مهمة القفز على قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة في غاية الأهمية عندما يلتقى مع نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التي ستضعه على قمة جدول الدورى، كما يبحث الفريق البرتقالى عن تحقيق الفوز وكسر سلسلة الهزائم والتعادلات التي يعانى منها الفريق في الفترة الأخيرة.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.

ويعانى الزمالك من غياب المغربى أشرف بن شرقى؛ بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة، ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمود الونش بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مواجهة بيراميدز، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، في الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.

على الجانب الآخر، حذر البرتغالى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو، لاعبى فريقه من ترك المساحات أمام نجوم الزمالك، خاصة أن الأبيض يمتلك لاعبين أصحاب مهارات وسرعات عالية، الأمر الذى سيسبب قلقا للدفاع البرتقالى، كما حذر ألميدا لاعبيه من ارتكاب أي أخطاء داخل أو على حدود منطقة الجزاء، وفى الوقت نفسه شدد المدير الفنى على المهاجمين بضرورة بذل قصارى جهدهم في استغلال كافة الفرص التي ستُتاح لهم أمام مرمى الزمالك.

ومن المتوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري_ جابر كامل، خط الوسط: محمود عماد _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: شكري نجيب _ رزقي حمرون _ أحمد شريف.