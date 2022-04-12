شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطالب اللاعبين بعدم التركيز فى ترشيح إيهاب جلال لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من اللاعبين عدم التركيز فى الأحاديث المنتشرة حول تولى إيهاب جلال المدير الفنى قيادة المنتخب، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الذى رحل بعد الفشل فى التأهل لمونديال العالم عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز في مواجهة مازيمبى فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء 17 أبريل الجارى، باستاد الدفاع الجوي، فيما سيكون لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر في الكونغو.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.