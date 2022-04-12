شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للرجاء المغربي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادته لمباراة الرجاء المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، حيث تدرب المارد الأحمر عصر الأحد ومنح موسيماني اللاعبين راحة 24 ساعة لمحاربة الإجهاد الذى يُعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.
ويتطلع بيتسو موسيماني لدراسة الفريق المغربي جيداً قبل لقاء الذهاب بالقاهرة من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمامه تُسهّل من مهمة المارد الأحمر بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري.
على صعيد متصل، استعاد المارد الأحمر جهود ثلاثي الفريق "حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد"، بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصري الأخيرة للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي في مران الفريق أول أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الرجاء المرتقبة حسب رؤية الجهاز الفني.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إن الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد جاهزون لمباراة الرجاء المغربي، موضحاً إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مُطمئنة، وأن غيابهم عن مباراة المصرى جاء كإجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي. واشتكى طاهر محمد من كدمة فى العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة في الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن إجهاد عضلي ، وأضاف أبو عبلة أن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونوا تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة الرجاء.
كما أكد أبو عبلة جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا ، وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر أمس الأول، الأحد، على ملعب التتش ، وبذلك يكون فريق الاهلي قد استعاد مؤخراً خمسة مُصابين هم حمدي فتحي ، طاهر محمد طاهر ، محمود وحيد ، صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.