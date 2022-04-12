شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للرجاء المغربي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادته لمباراة الرجاء المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، حيث تدرب المارد الأحمر عصر الأحد ومنح موسيماني اللاعبين راحة 24 ساعة لمحاربة الإجهاد الذى يُعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.

ويتطلع بيتسو موسيماني لدراسة الفريق المغربي جيداً قبل لقاء الذهاب بالقاهرة من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمامه تُسهّل من مهمة المارد الأحمر بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري.

على صعيد متصل، استعاد المارد الأحمر جهود ثلاثي الفريق "حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد"، بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصري الأخيرة للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي في مران الفريق أول أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الرجاء المرتقبة حسب رؤية الجهاز الفني.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إن الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد جاهزون لمباراة الرجاء المغربي، موضحاً إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مُطمئنة، وأن غيابهم عن مباراة المصرى جاء كإجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي.‏ واشتكى طاهر محمد من كدمة فى العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما ‏اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة في الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن ‏إجهاد عضلي ، وأضاف أبو عبلة أن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونوا تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة ‏الرجاء.‏

كما أكد أبو عبلة جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من ‏إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا ، وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى ‏التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر أمس الأول، الأحد، على ملعب التتش ، وبذلك يكون فريق الاهلي قد استعاد مؤخراً خمسة مُصابين هم حمدي فتحي ، طاهر محمد طاهر ، محمود وحيد ، صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.