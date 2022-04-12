شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. سعد سمير يزور مشجعا سقط من القطار بعد حضوره مباراة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. سعد سمير

حرص سعد سمير، مدافع النادى الأهلى السابق وفيوتشر الحالي، على زيارة مشجع أهلاوى يدعى محمد حمص المصاب فى حادث قطار حال عودته من مباراة الأهلى وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى إياب دور 64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر بتسعة أهداف نظيفة.

وفقد المشجع الأهلاوى قدمه التى تعرضت للبتر إثر إصابته جراء سقوطه من القطار أثناء عودته لمنزله بالإسكندرية عقب المباراة، وزار سعد المشجع الأهلاوى لدعمه والتأكيد له على أن لاعبى الفريق ومسئولى النادى لا ينسون جمهور الأهلى الذى يُساندهم طوال الوقت.

كما حرص مدافع الأهلى على إجراء مكالمة "فيديو" للمشجع الذى تحدث بدوره مع أكثر من لاعب يعشقه يأتى فى مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه وأيضا محمود كهربا.

وأبدى المشجع المصاب سعادته بموقف سعد سمير الرجولى، الذى سافر للإسكندرية لمساندته والتخفيف عنه والاطمئنان عليه والتقط بعض الصور التذكارية معه.