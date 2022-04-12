شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لدفاع فيوتشر بعد استقبال 7 أهداف من ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تعليمات خاصة للمدافعين، بعد استمرار الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط فى الدوري العام، بالإضافة إلى الخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية.

وسكنت شباك فيوتشر 7 أهداف خلال الموسم الجاري من ركلات جزاء، بواقع 6 أهداف في الدوري العام، وهدف آخر فى كأس مصر، وهو ما استدعى تدخلا فوريا من علي ماهر لإعادة التوازن إلى خط ظهر الفريق وتصحيح الأخطاء الفردية لوقف نزيف النقاط في الدوري، خاصة مع اشتعال المنافسة على المربع الذهبي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، واكتفى علي ماهر بودية بايونيرز التي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف، للاطمئنان على الفريق قبل اللقاء المرتقب.

من ناحية أخرى، يواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، عملية التأهيل من إصابة الجزع في الرباط الخارجي للركبة، على أمل اللحاق باللقاء المقبل أمام سيراميكا، حيث غاب جنش عن فيوتشر منذ نوفمبر الماضي بسبب الإصابات.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالها في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.