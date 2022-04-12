شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الكاراتيه.. تطوير العقل واتخاذ القرارات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الكاراتيه والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين الناشئين.

1- تطوير العقل .

2- اتخاذ القرارات الصحيحية .

3- التخلص من الملل .

4- زيادة الثقة بالنفس .

5- تساعد على تحقيق الأهداف .

6- تحسن رد الفعل .

7- تعمل على احترام القيم .

