الامارات | رياضيون: متفائلون بالمنتخب.. و«الملحق» فرصة تاريخية لبلوغ المونديال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رياضيون تفاؤلهم بقدرة المنتخب الوطني لكرة القدم في تخطي عقبة المنتخب الأسترالي، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمعهما في السابع من يونيو المقبل في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، مشيرين إلى أن هذا التفاؤل نابع من قدرة اللاعبين على التمثيل المشرف لوطنهم الإمارات، مثلما فعلوا في مباراتهم الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، بعدما تمكنوا من التفوق على أحد أقوى المنتخبات في قارة آسيا، معتبرين أن المنتخب يمتلك فرصة تاريخية يجب استغلالها وصولاً إلى المونديال، مشدّدين على أهمية تكاتف الجميع ووقوفهم صفاً واحداً خلف المنتخب، حتى يتمكن من اجتياز المرحلة المقبلة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى كأس العالم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الأولوية يجب أن تكون لعملية تجهيز المنتخب وإعداده بأفضل صورة ممكنة للاستحقاق المرتقب»».

وتأهل المنتخب للقاء منتخب أستراليا بعد حصوله على المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في حين تأهل المنتخب الأسترالي بدوره بعدما حصل أيضاً على المركز الثالث في المجموعة الثانية، وسيواجه المنتخب الفائز في هذه المباراة نظيره منتخب بيرو يوم 14 يونيو المقبل، في مواجهة حاسمة للتأهل للمونديال.

يذكر أن منتخب الإمارات كان قد فاز على نظيره المنتخب الأسترالي بهدف نظيف سجله المهاجم علي مبخوت في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات، وهو آخر لقاء جمع المنتخبين.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي: «يجب على الكل أن يكونوا متفائلين بإمكانية وصول المنتخب إلى كأس العالم، خصوصاً بعدما جدد أمله من خلال التأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال، بعد فوزه الأخير على كوريا الجنوبية»، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع ووقوفهم بقوة خلف المنتخب في المرحلة المقبلة، سواء كانوا رياضيين أو وسائل إعلام أو جمهور، وغيره حتى يتمكن المنتخب من اجتياز المرحلة المقبلة، معتبراً أن دعم الجميع للمنتخب وثقتهم بلاعبيه يعطيهم دفعة معنوية كبيرة لتقديم كل ما عندهم في الملعب.

وأضاف الذباحي: «أمام المنتخب فرصة تاريخية لبلوغ المونديال، لذلك يجب عدم التفريط في هذه الفرصة، فليس هناك مستحيل في كرة القدم، وأن الكرة باتت حالياً في ملعب اللاعبين، وعليهم أن يقاتلوا من أجل الفرصة التي سنحت لهم مجدداً».

وأكد الذباحي على أهمية بث روح التفاؤل والأمل في أوساط لاعبي المنتخب بأنهم قادرون على تحقيق الحلم الذي ينتظره كل إماراتي. وتابع: «نثق بقدرة اللاعبين بعبور أستراليا والوصول إلى المرحلة الأخيرة في الملحق المؤهلة لكأس العالم أمام بيرو». من جهته، شدد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق والمحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، على أهمية تحفيز لاعبي المنتخب ورفع الروح المعنوية لديهم استعداداً لخوض مباراة أستراليا، مؤكداً تفاؤله بالمنتخب، خصوصاً مع اقترابه من المراحل النهائية في سباق الوصول إلى كأس العالم

وقال الشامسي: «المنتخب نجح في اجتياز المرحلة السابقة وكلما عبر مرحلة، فإن المعنويات ترتفع والطموحات والآمال تزداد».

وأشار الشامسي إلى أن هناك عوامل ودوافع كثيرة تجعلهم كرياضيين متفائلين بالمنتخب، من بينها أن المنتخب تخطى مرحلة مهمة في هذا المشوار، وتبقت له خطوتان فقط أمام كل من أستراليا وبعدها بيرو للوصول إلى كأس العالم، معتبراً أن «الجيل الحالي من اللاعبين لديه فرصة للوصول إلى كأس العالم، الذي غاب عنه منتخب الإمارات منذ عام 90».

وشدد الشامسي على أن فريق العمل الإداري للمنتخب، وكذلك الجهاز الفني، يدركان أهمية هذه المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب.

وأضاف الشامسي: «من العوامل التي تدعو إلى التفاؤل أيضاً هو انضمام عناصر جديدة للمنتخب صنعت الفارق، خلال مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة». بدوره، وصف أمين السر العام المساعد السابق في اتحاد كرة القدم، عمران عبدالله، مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام أستراليا في المحلق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، بأنها فرصة تاريخية يجب التمسك بها وعدم التفريط فيها، مؤكداً أنه متفائل بالمنتخب طالما أن هناك أملاً في المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة. وأضاف عبدالله: «الفوز في مباراة أستراليا بات أمراً مهماً بالنسبة للمنتخب، كونه يقوده إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية في سباق الوصول إلى كأس العالم، وأي فوز يحققه المنتخب يعدّ مكسباً، لاسيما أنه يلعب المباراة المقبلة في قطر وعلى ملعب محايد». واعتبر عبدالله أن «المنتخب لم يكن سيئاً أمام كوريا الجنوبية، خلال مباراته الأخيرة، بالعكس فقد تمكن من الفوز في المباراة وحصد بطاقة المركز الثالث الذي أهله للعب أمام أستراليا».

وشدد عبدالله على أهمية بذل المنتخب قصارى جهده لتخطي المرحلة المقبلة مادام أنه لايزال في صلب المنافسة، وذلك بغض النظر على المنتحب المنافس له.

• «الأبيض» سبق له الفوز على «الكانغارو» بهدف علي مبخوت في ربع نهائي كأس آسيا 2019.

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