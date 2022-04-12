شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يدرس نهضة بركان بالفيديو قبل موقعة ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بمباريات نهضة بركان المغربي، خاصة في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المغربي، قبل اللقاء الذي يجمعه بالمصري مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، والذي يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وحقق نهضة بركان 3 انتصارات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين في دور المجموعات، ليحصد 10 نقاط تأهل بهما في صدارة مجموعته متفوقاً على فريق سيمبا.

ويتفوق نهضة بركان على النادى المصري فى القيمة التسويقية بحوالي مليون و450 ألف يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المغربى 8 ملايين و650 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة المصرى 7 ملايين و200 ألف يورو.