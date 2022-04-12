شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. تامر عبد الحميد يهدى الزمالك دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى تامر عبد الحميد دونجا مدافع وسط الزمالك ناديه بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 20012 على حساب الرجاء المغربى بصاروخية من خارج منطقة الجزاء لتمر من فوق حارس مرمى الضيوف معلنة عن تقدم الفريق الأبيض ليحقق اللقب وقتها والغائب عن خزينة النادى الأبيض من وقتها .

ورغم حصول الزمالك على كافة البطولات المحلية وحصوله أيضاً على الكونفيدرالية عام 2019 إلا أنهم لم يحققوا نسخة دورى أبطال أفريقيا منذ ذلك الحين، بالرغم أنهم صعدوا لنهائى البطولة مرتين وخسروا فى المرتين أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا والأهلى.

كان الزمالك قد ودع دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى من دور المجموعات فى أسوأ بطولة شارك فيها الفريق من دور المجموعات بعدما فشل لاعبوه فى تحقيق أى انتصار فى دور المجموعات بالكامل .

ويرتب مسئولو الزمالك من الآن لتحقيق دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل بالمنافسة على درع الدورى خلال الموسم الحالى بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا منذ قدوم فيريرا على رأس القيادة الفنية وتدهور نتائج المتصدر الأهلى وخسارته الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون مقابل.