شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، لاعبى فريقه من ترك المساحات أمام نجوم الزمالك، خاصة أن الأبيض يمتلك لاعبين أصحاب مهارات وسرعات عالية، الأمر الذى سيسبب قلقا للدفاع البرتقالى، كما حذر ألميدا لاعبيه من ارتكاب أي أخطاء داخل أو على حدود منطقة الجزاء، وفى الوقت نفسه شدد المدير الفنى على المهاجمين بضرورة بذل قصارى جهدهم في استغلال كافة الفرص التي ستُتاح لهم أمام مرمى الزمالك. ومن المتوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري_ جابر كامل، خط الوسط: محمود عماد _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: شكري نجيب _ رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويحل فاركو ضيفًا على الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.