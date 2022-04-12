شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يعود من الأردن اليوم بعد المشاركة فى الدورة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعود اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للكرة النسائية إلى القاهرة قادمة من الأردن، بعد المشاركة فى الدورة الودية الدولية التى أقيمت هناك فى الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى، بمشاركة منتخبات مصر والهند والأردن.

ويترأس بعثة منتخب الكرة النسائية في الأردن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، وتضم قائمة اللاعبات كلا من: ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، إنجي عطية "كابتن المنتخب"، شروق سيد، بسنت عبد العزيز، مرفت فاروق، إيمان حسن، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم، وسالي منصور، ندا الغريب، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد. ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، والدكتورة إيمان كمال طبيب، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.

وأعربت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرفة على الكرة النسائية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الأشقاء في الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن تبادل الخبرات والمباريات الودية والمعسكرات في خطوة نحو مواصلة تطوير كرة القدم النسائية في البلدين.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، إن الاتفاقية تتضمن مجموعة من بنود التعاون لصالح الكرة النسائية والمنتخبات الوطنية في مصر والأردن، مشيدة في التوقيت ذاته بالخطوات التي اتخذتها الكرة الأردنية وخصوصًا في النشاط النسائي تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين وبمشروع الراحل الكابتن محمود الجوهري الذي نفخر بكونه العامل المشترك بين الكرة المصرية والأردنية بتاريخه العظيم من النجاحات بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الرفاعي: "أتوجه بالشكر لسمو الأمير علي بن الحسين وكل الزملاء والأشقاء في الاتحاد الأردني على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة بمشاركة منتخب مصر لكرة القدم النسائية في الدورة الودية".

واختتمت: "التعاون بين اتحادي البلدين في مجال الكرة النسائية بتوقيع الاتفاقية اليوم يمثل الامتداد الطبيعي للعلاقة الطيبة بين الاتحادين الشقيقين وكل أمنياتي بالتوفيق لكرة القدم المصرية والأردنية".