شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: اجتماع الثلاثاء ربما يحسم هوية المدرب الجديد فقط وإعلان اسمه لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على أن البرتغالي كارلوس كيروش لم يتقاض أي شرط جزائي بعد رحيله عن المنتخب، موضحا أن إنهاء التعاقد تم بالتراضي بين الطرفين، رغم أن كيروش كان يحق له الحصول على ما قيمته مرة ونصف من باقى عقده.

وقال علام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1: "اجتماع الغد سنحسم هوية المدرب المقبل لمنتخب مصر، سواء كان مصريا أو أجنبيا والقرار سيكون بالأغلبية، كل الأسماء مطروحة على طاولة الاتحاد، وربما نحدد هوية المدرب ونعلن اسمه في وقت لاحق".

وأضاف: "تم إلغاء منصب مدير المنتخب الوطني وسنكتفي بالمدير الإداري كهمزة وصل بين الجهاز الفني والاتحاد، منذ بداية تواجد المجلس احترمنا كل العقود المحررة مع كل الأجهزة الفنية".

واختتم: "كانت هناك بعض الأخبار الخاطئة وصلت لكيروش عن أننا سوف نعجل برحيله، ووضحنا له وجهة النظر وقتها ليعمل بأريحية ووفرنا له كل ما يريد، وفي المقابل هو لم يقصر".