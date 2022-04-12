إصابة قوية بركبة السويسري سو

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وأكد فرانكفورت أن سو ربما يلحق بالمواجهة أمام برشلونة الإسباني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.
وتعرض سو (25 عاما) للإصابة بعد مضي نصف ساعة فقط من المباراة ليتم استبداله، لكنه قد يتعافى قبل المواجهة أمام برشلونة.
وتعادل إنتراخت مع برشلونة بهدف لمثله في فرانكفورت في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، وسيلتقيان إيابا الخميس المقبل على ملعب كامب نو.
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