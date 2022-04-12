شكرا لقرائتكم خبر إصابة قوية بركبة السويسري سو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني أمس «إن لاعب وسطه السويسري جبريل سو تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول».

وأكد فرانكفورت أن سو ربما يلحق بالمواجهة أمام برشلونة الإسباني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.

وتعرض سو (25 عاما) للإصابة بعد مضي نصف ساعة فقط من المباراة ليتم استبداله، لكنه قد يتعافى قبل المواجهة أمام برشلونة.

وتعادل إنتراخت مع برشلونة بهدف لمثله في فرانكفورت في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، وسيلتقيان إيابا الخميس المقبل على ملعب كامب نو.