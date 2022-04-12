اخبار الرياضه

إصابة قوية بركبة السويسري سو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر إصابة قوية بركبة السويسري سو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني أمس «إن لاعب وسطه السويسري جبريل سو تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول».

وأكد فرانكفورت أن سو ربما يلحق بالمواجهة أمام الإسباني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.

وتعرض سو (25 عاما) للإصابة بعد مضي نصف ساعة فقط من المباراة ليتم استبداله، لكنه قد يتعافى قبل المواجهة أمام برشلونة.

وتعادل إنتراخت مع برشلونة بهدف لمثله في فرانكفورت في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، وسيلتقيان إيابا الخميس المقبل على ملعب كامب نو.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قوية بركبة السويسري سو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا