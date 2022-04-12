بالاسماء.. مدربان مصريان مرشحان بقوة لخلافة كيروش في المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - يحظى ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، باهتمام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي.

اتحاد الكرة أعلن أمس الأحد إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بالتراضي بين الطرفين.

وكان كيروش قد فشل في قيادة منتخب مصر لوصول كأس العالم قطر 2022، بعد أن خسر من السنغال بركلات الترجيح في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية.

وعلم موقع "بطولات" أن إيهاب جلال تم طرح اسمه بقوة لتدريب منتخب مصر وجاء بعده في الاختيارات حسام حسن، إلا أن جمال علام أرجأ الحسم لجلسة الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن أغلب التصويت في اجتماع اليوم كان يتجه للاستعانة بالمدرب المحلي، وليس الأجنبي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض أولى مبارياته الرسمية في شهر يونيو المقبل وذلك في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023