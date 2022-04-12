شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن مصير فينجادا: آن الأوان أن يكون المدير الفني للجبلاية مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على أنباء رحيل البرتغالي نيلو فينجاد، المدير الفني للجبلاية، موضحا أن عقد فينجادا ينتهى في مايو، والفترة المقبلة ستشهد تواجد مدير فني مصري لإدارة هذا الملف في اتحاد الكرة.

وقال علام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1: "آن الأوان أن يكون المدير الفني للجبلاية مصريا، نحترم فينجادا وتعاقده معنا، ولا توجد نية لتجديد هذا العقد، ونملك أسماء لامعة تستطيع القيام بهذا الملف".

وأضاف علام: "الفترة المقبلة ستشهد عقد دورات تدريبية للمدربين المصريين لتطوير قدراتهم، ربما تنطلق هذه الدورات في شهر مايو، ونسعى دائما لتقديم الإضافة لكل عناصر اللعبة".

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه الذى عقد ظهر اليوم، على رحيل البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني للجبلاية، من منصبه والبحث عن بديل، ضمن خطة اتحاد الكرة للإحلال والتجديد فى كل الإدارات واللجان.

ويحصل فينجادا على 35 ألف دولار شهريا، ويتبقي في عقده شهران مع اتحاد الكرة وقرر المجلس توجيه الشكر له عقب انتهاء العقد، ورغم حصول فينجادا على فرصة من اتحاد الكرة لابراز عمله كمدير فني إلا أن الخواجة لم يقنع اتحاد الكرة ليتأكد رحيله أول مايو المقبل.