شكرا لقرائتكم خبر عن القائم يحرم منتخب النسائية من الفوز على الأردن.. وتكريم اسم محمود الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، مشاركته في الدورة الدولية الودية بالتعادل مع شقيقه الأردني صاحب الضيافة بدون أهداف بعد مباراة قوية على ملعب الأمير محمد بالعاصمة عمان.

وحرم القائم منتخب مصر من تسجيل 3 أهداف محققة، بعدما تصدى لركلة جزاء مصرية وتسديدتين من جانب لاعبات المنتخب الوطني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. شهد اللقاء تكريمًا لاسم الجنرال الراحل محمود الجوهري المدير الفني التاريخي لمنتخبي مصر والأردن وأحد أبطال القوات المسلحة المصرية في ذكرى نصر العاشر من رمضان. وتبادلت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرفة على الكرة النسائية المصرية، درع الاتحاد المصري بالأردني مع نظيرتها ستيفاني النبر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الكرة النسائية الأردنية، كما أضيئت شاشات الملعب بصورة الجنرال محمود الجوهري وحمل قميص منتخب مصر الذي بادلته قائد منتخبنا الوطني مع نظيرتها الأردنية اسم الجوهري تكريمًا لمشوار المدرب الراحل مع مصر والأردن. ووجهت الدكتورة دينا الرفاعي الشكر للاتحاد الأردني ومنظمي الفيفا على التنسيق السريع بشأن تكريم اسم الجنرال محمود الجوهري وعلى حسن التنظيم والاستضافة للبطوله الودية الدولية.

ويترأس بعثة منتخب الكرة النسائية في الأردن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، وتضم قائمة اللاعبات كلا من ، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمى، انجي عطية "كابتن المنتخب"، شروق سيد، بسنت عبد العزيز، مرفت فاروق، إيمان حسن، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم، وسالي منصور، ندا الغريب، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، والدكتورة إيمان كمال طبيب، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.