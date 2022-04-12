شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يوافق على رحيل إيبوكا عن إنبى ولكن بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على رحيل النيجيري جون إيبوكا عن الفريق البترولى، بشرط تعويض اللاعب بمهاجم سوبر يكون قادرا على سد العجز الذى يتركه في الخط الأمامى.

وأكد طولان لمسئولى النادى البترولى حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

وأوضح طولان لمسئولى إنبى ضرورة توفير بديل مناسب لجون إيبوكا، خاصة أن النيجيري يعد من الركائز الأساسية في الفريق البترولى الذى يعتمد عليها المدير الفني، بصفة مستمرة، لما يمتلكه اللاعب من مهارة فنية عالية وسرعة في إنهاء الهجمات.

ويقدم النيجيري إيبوكا مستويات قوية مع الفريق البترولى في الموسم الحالي، واستطاع سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار بتسجيله 5 أهداف جعلته محط أنظار كبار الأندية فى كل سوق انتقالات للاعبين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

قاد طولان فريق إنبى في 13 مباراة بالموسم الحالي فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وجمع 15 نقطة احتل بهم المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وفاز إنبى تحت قيادة طولان على المقاولون العرب 3 / 2 وفيوتشر بنتيجة 2 / 1 وعلى الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما خسر أمام الزمالك 2 / 0 والمحلة 3 / 0 وفاركو 1 / 0 وإيسترن كومبانى 2 / 1، وتعادل إنبى مع سموحة والجونة وبيراميدز بهدف لمثله، ومع المقاصة وسيراميكا سلبيا ومع المصرى 2 / 2.