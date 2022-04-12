شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يتدرب على فترتين استعدادا لحرس الحدود.. ويواجه الحمام وسبورتنج وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء نوح، المدير الفني لنادى الأوليمبى، التدريب على فترتين خلال الأيام المقبلة استعدادا للمواجهة المصيرية أمام حرس الحدود في إطار الجولة السادسة والعشرين من منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية.

ويتدرب الفريق على فترتين صباحا ومساءً، حيث يخوض الفريق تمرينا في الرابعة عصرا وآخر في العاشرة مساء، على أن يكون فترة واحدة في الفترة المقبلة، لرفع الحالة البدنية والفنية للفريق قبل مواجهة الموسم.

ويلعب نادى الأوليمبى مباراتين وديتين استعدادا لحرس الحدود، حيث يواجه فريق الحمام يوم 21 أبريل الجاري، وسبورتنج يوم 25 أبريل الجارى.

ويحتل نادى الأوليمبى المركز الثانى في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 49 نقطة خلف حرس الحدود المتصدر صاحب المركز الأول برصيد 50 نقطة.

ويوجه الحرس نظيره الأوليمبى المباراة المقبلة، عقب انتهاء اجازة شهر رمضان فى مباراة وصفها المراقبون بمباراة الصعود والتى تعد بـ6 نقاط.