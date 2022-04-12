اتحاد الكرة: كيروش طلب الخروج من الباب الكبير.. وليس لدينا أزمة مالية في اختيار مدرب أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أحد الأشخاص حاول إحداث وقيعة بين الجبلاية والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، فور إعلان مجلس الإدارة الجديد.

وأشار علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن اتحاد الكرة لا يواجه أي أزمات بشأن سيولة النقد الأجنبي في الفترة الحالية في ظل احتمالية التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب مصر.

وقال علام: "أحد الأشخاص كان يحاول الوقيعة بيننا وبين كارلوس كيروش، وتحدث معه وأبلغه بأنه لن يستطيع التعامل معنا، وقال له أن هناك فوارق في طريقة التفكير بيننا وبينه".

وأكمل: "كيروش وجهازه المعاون لم يقصروا، وصلوا مع منتخب مصر لنهائي أمم أفريقيا وللمرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم، تحدثنا معه بعد مواجهتي السنغال وأبلغنا بأنه يريد السفر إلى بلاده لرفع الضغوط عنه نوعًا ما ومن ثم التفكير في مستقبله".

وأضاف: "كيروش توجه لنا بالشكر في آخر جلسة جمعت بيننا، وطلب الخروج من الباب الكبير كما سبق وأن دخل منه عندما تولى تدريب مصر، وعرض علينا أن يساعدنا في أي شيء نريده خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "كيروش لم يطلب أي زيادة مالية في عقده إذا كان سيستمر معنا، وعقده كان ممتد حتى نهاية ديسمبر المقبل بوجود شرط جزائي، لكنه رفض الحصول عليه وطلب أن يكون رحيله بالتراضي".

وأوضح: "اجتماع الثلاثاء في اتحاد الكرة سنحدد خلاله ما إذا كان المدير الفني الجديد لمصر محلي أو أجنبي، وبعدها سنحدد الاسم الذي سيتم الاستقرار عليه".

واختتم: "ليس لدينا أزمة داخل اتحاد الكرة بشأن العملة الأجنبية، نحاول أن نراعي وطننا بالتأكيد لكن ليس لدينا أي مشكلة في السيولة، وما سيتم الاستقرار عليه من جانب المجلس سيُنفذ".